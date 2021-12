Sorteggio Champions League, è caos: l’Atletico Madrid chiede di ripeterlo

SportFair

E’ caos per quanto riguarda il sorteggio di Champions League, sono andati in scena gli accoppiamenti degli ottavi di finale con due squadre italiane in corsa: la Juventus dovrà vedersela con lo Sporting Lisbona, mentre l’Inter contro l’Ajax. Promette spettacolo anche l’accoppiamento tra Atletico Madrid e Bayern Monaco.

Nel frattempo i Colchoneros hanno fatto ricorso chiedendo la ripetizione del sorteggio. Il motivo? Ha fatto scalpore l’estrazione della pallina del Manchester United contro il Villarreal, sfida impossibile agli ottavi considerando il precedente incontro tra le due squadre nella fase a gironi. In realtà si trattava del City, prossimo avversario del Villarreal.

L’Atletico Madrid ha pescato il Bayern Monaco e ha chiesto di far ripetere il sorteggio: la pallina del Manchester United non era presente tra le opzioni per l’Atletico Madrid. Il club spagnolo non ci sta.