Sorteggi Europa League LIVE: le avversarie di Napoli, Lazio e Atalanta. Le fasce e il grado di difficoltà

Non solo la Champions League, è arrivato anche il momento dei sorteggi di Europa League. Sono tre le squadre italiane in corsa: si tratta di Napoli, Lazio e Atalanta. La compagine più in forma è sicuramente quella di Gasperini, reduce dall’eliminazione in Champions dopo il ko contro il Villarreal ma grandissima protagonista in campionato. In difficoltà il Napoli, soprattutto a causa dei tanti infortuni, nell’ultimo match di Serie A la squadra di Luciano Spalletti ha perso a sorpresa contro l’Empoli. E’ troppo altalenante la squadra di Sarri, protagonista di ottime partite, ma anche di prestazioni deludente.

Tra le teste di serie le squadre più pericolose sono Betis e Real Sociedad, poi sullo stesso livello Rangers, Olympiacos, Braga e Dinamo Zagabria.

Nelle non teste di serie figurano squadre fortissime e pericolose. Su tutte sicuramente Barcellona e Borussia Dortmund, poi c’è il Siviglia che rappresenta ormai una sicurezza per la competizione. Occhio anche al Porto, poi Lipsia e Zenit. La squadra più debole è lo Sheriff, comunque da non sottovalutare.

Teste di serie

– Betis

– Rangers

– Real Sociedad

– NAPOLI

– Olympiacos

– LAZIO

– Braga

– Dinamo Zagabria

Non teste di serie

– Barcellona

– Borussia Dortmund

– Sheriff

– Lipsia

– Porto

– Zenit

– Siviglia

– ATALANTA

