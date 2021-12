Sorteggi Champions e Europa League: l’analisi sulle avversarie delle italiane, i punti di forza e i punti deboli

SportFair

Sono andati in scena i sorteggi di Champions League, sono due le squadre italiane impegnate agli ottavi di finale: si tratta di Juventus e Inter. Sorteggio positivo per i bianconeri che dovranno vedersela contro il Villarreal, la squadra di Massimiliano Allegri è nettamente favorita per il passaggio del turno. Gli spagnoli non devono essere sottovalutati, sono stati in grado di eliminare una squadra forte come l’Atalanta. Il rendimento in Liga Spagnola del Villarreal è stato negativo, la squadra occupa la 13esima posizione, in 16 partite ha conquistato appena 19 punti, un rendimento da salvezza alle ultime giornate. In Champions League si trasforma e gioca un calcio propositivo. La sorpresa in attacco si chiama Danjuma, poi spazio a Gerard Moreno. A centrocampo Capoue è stato decisivo contro l’Atalanta, occhio anche a Parejo. La coppia di centrali è formata da Albiol e Torres, sulla fascia Estupinan. In difesa lascia a desiderare. Molto sfortunato l’Inter che dovrà vedersela contro il Liverpool, una squadra senza punti deboli. I Reds si sono messi in mostra in stagione grazie ad un gioco spumeggiante, in più possono contare su grosse individualità. Salah è in una forma eccezionale, Mane e Jota sono pericolosissimi. La difesa è molto solida con Van Dijk, il centrocampo regala quantità e qualità. Sarà un osso durissimo per qualsiasi avversario.

L’Europa League

Non è andata benissimo alle squadre italiane impegnate in Europa League. Il Napoli affronterà il Barcellona. E’ vero che i blaugrana non sono quelli degli ultimi anni, ma si tratta comunque di una squadra di grande prestigio e con buone individualità. Il punto di riferimento sono gli esperti: Pique, Busquets e Depay. In attacco occhio a Coutinho e Dembele più i giovani talenti come Gavi e Ansu Fati. Può essere messa in difficoltà in contropiede. Sorteggio sfortunato anche per la Lazio, la squadra di Maurizio Sarri in campo contro il Porto. I portoghesi sono stati protagonisti di un ottimo girone di Champions League e hanno chiuso in classifica davanti al Milan, si sono dovuti arrendere solo alla forza di Atletico Madrid e Liverpool. In attacco l’uomo più pericoloso è Taremi, anche Otavio è in grado di fare la differenza con la sua velocità. In difesa c’è Pepe. La squadra di Sarri dovrà puntare sugli inserimenti dei centrocampisti, su tutti Milinkovic-Savic. Più alla portata l’avversario dell’Atalanta, si tratta dell’Olympiacos che comunque non dovrà essere sottovalutata. Si tratta di una squadra che non rinuncia ad attaccare e che gioca con coraggio. Nella fase a gironi di Champions League si è classificata al secondo posto, alle spalle del Francoforte. Soares è un attaccante molto pericoloso, così come Rony Lopes e Onyekuru. A centrocampo c’è M’Vila, in difesa Papastathopoulos. Ma si tratta di un avversario sicuramente alla portata.