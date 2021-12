Così Verstappen ha vinto il Mondiale! Il sorpasso su Hamilton all’ultimo giro del Gp di Abu Dhabi [VIDEO]

SportFair

Un finale di stagione pazzo, folle, incredibile e clamoroso. Quando tutto sembrava ormai finito, con Lewis Hamilton separato da soli 5 giri dalla vittoria del suo ottavo titolo Mondiale un incidente ha reso necessario l’intervento della Safety Car, che ha ribaltato il risultato.

Al 53° giro la gara si è fermata per riprende solo per un ultimo e decisivo giro: Verstappen ha approfittato del cambio gomme per superare il suo diretto rivale, riuscendoci egregiamente e poi difendere la sua posizione fino al traguardo di Abu Dhabi, tagliato per primo.