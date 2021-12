Sofia Goggia subito protagonista: è seconda nel SuperG di St. Moritz! Quattro azzurre nelle prime dieci posizioni

SportFair

E’ grande Italia nel supergigante di Coppa del mondo nella tappa svizzera di St. Moritz, con quattro azzurre nelle prime dieci posizioni. Sofia Goggia ha risposto nuovamente presente anche sulla pista elvetica: la campionessa bergamasca, dopo il triplete di Lake Louise sulla Men’s Olympic, ha colto il quarto podio stagionale – 36esimo in carriera – con un’altra prova straordinaria chiudendo al secondo posto, in una gara in cui le condizioni di visibilità non erano delle migliori. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle, è arrivata a 18 centesimi dalla padrona di casa Lara Gut-Behrami, straripante oggi, che ha centrato il successo numero sedici in carriera. Terza posizione appannaggio della leader della classifica generale Mikaela Shiffrin, attardata di 1”18 dal primo posto.

Molto positiva anche la prova di Elena Curtoni, sesta al traguardo a 1”74, ha confermato il feeling con una pista che gli aveva già regalato un terzo posto nel 2015. Federica Brignone, che ha risentito della visibilità alternata, ha concluso all’ottavo posto mentre Marta Bassino, leggermente condizionata da un problema al piede, ha chiuso in nona posizione. Più attardate le altre azzurre iscritte in gara con Francesca Marsaglia 25esima, Karoline Pichler 28esima, Nadia Delago 30esima, Roberta Melesi 38esima e Nicol Delago 42esima.

Le parole delle protagoniste:

Federica Brignone: ” Sicuramente la visibilità non è stata delle migliori e già prima della gara avevo predetto sarebbe stata una gara difficile. Non sono riuscita a fare quello che volevo e che dovevo fare ma ho fatto veramente fatica in fase di discesa. Anche partire davanti ci ha reso le condizioni più difficili, non potendo ben vedere cosa succedesse sulla pista rendendo tutto molto difficile nell’appoggiarsi e fidarsi”.

La classifica generale di coppa vede sempre al comando Mikaela Shiffrin con 465 punti davanti a Sofia Goggia a 395 e Petra Vlhova con 340 punti. Domenica 12 dicembre è in programma il secondo superG con inizio alle ore 10.30.