Siparietto tra Vlahovic e un bambino nel riscaldamento: il botta e risposta è dolce [VIDEO]

E’ una stagione veramente entusiasmante per Dusan Vlahovic. Il serbo sta trascinando la Fiorentina con gol e grandissime prestazioni, è sicuramente uno dei migliori attaccanti in circolazione. La sua media realizzativa è impressionante, va in gol in quasi tutte le partite. Il suo futuro è tutto da decidere, il contratto con il club viola è in scadenza nel 2023 e l’intenzione del calciatore è quella di non rinnovare. E’ già partita una vera e propria asta per Vlahovic con tante big che si sono messe in fila.

Il serbo è stato protagonista di un bel gesto anche fuori dal campo. L’episodio si è registrato durante il riscaldamento della partita di Coppa Italia contro il Benevento, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol di Milenkovic e Sottil. Come mostra un VIDEO pubblicato sui social, Vlahovic si è avvicinato ad un bambino in parterre in tribuna: “come stai? ci vediamo dopo?”. Molto emozionato il bambino ha risposto: “contro la Salernitana hai fatto un gol bellissimo”.