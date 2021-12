Simpatico siparietto in conferenza stampa, Allegri rimprovera la giornalista e scherza sul suo outfit: Fabiana Della Valle esilarante sui social [VIDEO]

SportFair

Inizia oggi una nuova giornata del campionato di Serie A, la penultima del girone d’andata. Massimiliano Allegri è stato protagonista oggi della conferenza stampa della Juventus, in vista della sfida di domani contro il Bologna e non sono mancati momenti divertenti.

Il tecnico bianconero, infatti, ha rimproverato una giornalista arrivata in ritardo in sala e, rimproverandola, scherzosamente, ha anche commentato il suo outfit, a suo avviso un po’ troppo… rosa!

Fabiana Della Valle, la giornalista in questione, ha poi fatto alcune precisazioni sui social, rispondendo in maniera esilarante ad Allegri: “Per dovere di cronaca, sono arrivata alle 12 spaccate…lui in anticipo, non io in ritardo…“, ha scritto su Twitter, commentando, con tanto di emoticon divertite, la giornalista di RCS MediaGroup.

In tanti, poi, tra i commenti, hanno chiesto a Fabiana Della Valle di mostrare anche il suo outfit commentato da Allegri: la giornalista non si è tirata indietro e ha mostrato il suo look nero, arricchito da dettagli rosa: maglioncino, smalto, mascherina, cover del telefono e borsa.

Sotto al tweet di Fabiana Della Valle non sono mancati i commenti esilaranti: in tanti hanno cercato di avvertire la giornalista che quello di Allegri era un tentativo di avvicinamento. C’è chi lo ha definito “marpione“, chi ha affermanto “stava tastando il terreno“, e chi pensa che “ci stava provando in maniera educata“.