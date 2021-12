Simona Quadarella è di bronzo: un’altra medaglia ai Mondiali di nuoto vasca corta, bronzo nella 4×50 mista

SportFair

Ancora soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di nuoto vasca corta ad Abu Dhabi. Dopo l’oro di Matteo Rivolta nei 100 farfalla, ottima prestazione anche per Simona Quadarella che ha conquistato la medaglia di bronzo sugli 800 metri stile libero ai Mondiali. L’azzurra si è confermata tra le grandi e si è classificata al terzo posto.

Simona Quadarella ha chiuso con il crono di 8:07.99, la gara è stata dominata dalla cinese Bingjie Li con il record dei campionati con 8:02.90. L’italiana ha migliorato il suo record personale di quattro decimi. Sesto posto per Martina Rita Caramignoli (8:17.60).

Bronzo per l’Italia anche nella 4×50 mista. Mora, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro grandissimi protagonisti con il tempo di 1″37″29, oro per l’Olanda in 1’36″20, secondo posto per gli Stati Uniti con 1’37″29.