Il fratello di Lewis Hamilton non ci sta: sui social il duro sfogo di Nicolas [FOTO]

Max Verstappen è il nuovo campione di F1, mentre Lewis Hamilton è uscito sconfitto al termine di un Gp di Abu Dhabi che farà ancora discutere a lungo.

Il britannico della Mercedes era in testa e sembrava ormai ad un passo dalla vittoria quando, a cinque giri dal termine della gara, un incidente ha reso necessaro l’intervento della safety car, uscita dalla pista solo all’ultimo giro, che si è rivelato decisivo per la vittoria del Gp e del titolo Mondiale. Hamilton non si è fermato ai box per non perdere la sua posizione di leader della corsa, perchè nel caso in cui la safety car fosse rimasta in pista fino alla fine della gara avrebbe letteralmente regalato la vittoria a Verstappen, ma l’olandese è rientrato per sostituire le gomme e avere una vettura più fresca e pronta per la sua ultima chance. L’olandese della Red Bull è riuscito a cogliere la sua occasione, sorpassando Hamilton e incendo il suo primo titolo iridato.

Sono in tanti coloro che non riescono ad accettare la gestione della situazione da parte dei commissari, tra questi c’è anche il fratello di Hamilton, Nicolas.

“IL VERO CAMPIONE!“, è questo il ‘titolo’ del post Instagram del fratello di Lewis. “La FIA ha infranto le proprie regole, il che è una vergogna per tutto il nostro sport. Tuttavia, nonostante siano stati maltrattati oggi, gli Hamilton sono stati umili nella sconfitta“, ha aggiunto.

“Mio padre, il ragazzo che ci ha cresciuto, si congratula con Max e suo padre Jos. Le persone possono dire quello che vogliono, ma il gesto di mio padre dimostra che tutti i dubbiosi e gli odiatori si sbagliano e mostra chi siamo come “gli Hamilton”. Dimostrare che le persone si sbagliano è nel nostro DNA, cosa che Lewis fa quotidianamente. Con assoluta professionalità e decenza nella sconfitta, anche se sappiamo tutti che è stato deluso dallo sport a cui ha dato così tanto. Congratulazioni a Max per una stagione così fantastica da parte sua“, ha concluso.