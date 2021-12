Serena Williams salta gli Australian Open: “non sono dove devo essere fisicamente”

SportFair

La stagione 2021 di tennis è finita da poco, ma manca sempre meno all’inizio della nuova. A poco ormai dal via degli Australian Open è arrivata oggi una importante notizia: Serena Williams ha annunciato il suo fortfait. La sette volte campionessa non giocherà l’edizione 2022 del major di apertura della stagione.

La statunitense 40enne non gioca da quando si è ritirata al primo turno a Wimbledon per infortunio al tendine del ginocchio destro ed è scivolata al 41° posto in classifica. “Seguendo il consiglio del mio staff medico ho deciso di rinunciare agli Australian Open. Anche se questa non è mai una decisione facile da prendere, non sono dove devo essere fisicamente per competere. Melbourne è una delle mie città preferite da visitare e non vedo l’ora di giocare all’AO ogni anno. Mi mancherà vedere i fan, ma sono entusiasta di tornare e competere al mio livello più alto“, queste le parole di Serena Williams.