Scontri tra tifosi prima di Feyenoord-Ajax: la polizia spara con i cannoni ad acqua, 64 arresti [VIDEO]

Momenti di follia prima della partita del campionato olandese tra Feyenoord e Ajax, si sono registrati scontri all’esterno dello stadio. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2, al 44′ l’autogol di Senesi, all’81’ il raddoppio di Tadic. L’Ajax stacca proprio il Feyenoord in classifica con tre punti di vantaggio, ma occupa ancora la seconda posizione alle spalle del Psv.

La polizia olandese ha arrestato 64 persone dopo gli scontri tra le tifoserie di Feyenoord e Ajax, sono stati usati cannoni ad acqua per limitare gli scontri. La partita si è giocata a porte chiuse a causa delle nuove restrizioni per il Covid-19. Secondo l’agenzia di stampa Anp, un gruppo di 100-150 persone ha lanciato fumogeni e bottiglie contro la polizia. In basso il video degli scontri.