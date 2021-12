Il Mondiale per club di volley va a Istanbul: Conegliano cede il trono, il Vakifbank vince al tiebreak

SportFair

Sconfitta a testa altissima. Niente da fare per Conegliano che ha perso la finale del Mondiale per club volley contro Vakifbank. E’ stata una partita scoppiettante ed equilibrata e che si è decisa al tie-break. Le ragazze di Santarelli tornano a perdere un trofeo dopo più di due anni. La squadra italiana ha lottato con le unghie e con i denti, nonostante i tanti problemi: dall’assenza di Fahr e la condizione precaria di Sylla e contro i 10.000 tifosi turchi presenti in tribuna.

Partenza sprint del club turco che chiude il primo set con facilità sul punteggio di 15-25. La reazione di Conegliano non si fa attendere, il secondo set è del club italiano con il punteggio di 25-22. Con lo stesso risultato il Vakifbank vince il terzo set. La squadra di Egonu non molla la partita e allunga il match al tie-break. Nel finale non c’è partita, i turchi chiudono 7-15. Un po’ di delusione, ma la partita del club italiano è stato positiva contro un avversario molto forte: 35 punti finali per una fantastica Paola Egonu, 28 punti per Haak per quanto riguarda le turche, ma la differenza oggi l’ha fatta Ogbogu.