Scintille Leonardo-Ibrahimovic, il ds attacca: “il silenzio è la migliore risposta”

Zlatan Ibrahimovic scatena sempre le reazioni. L’attaccante del Milan è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile in Serie A. Lo svedese è ancora decisivo e può essere considerato ancora uno dei migliori attaccanti del massimo campionato italiano. E’ protagonista anche fuori dal campo, in particolar modo un retroscena che riguarda il direttore sportivo del Psg Leonardo ha scatenato le reazioni.

Zlatan ha svelato di aver fatto domanda per prendere il posto di Leonardo come ds: “estate 2021. È vero, mi sono offerto al PSG, ma non come calciatore. Come direttore sportivo. Ho chiamato Nasser Al-Khelaifi, il presidente, e gli ho proposto: “se non rinnovo il contratto con il Milan, verrò al PSG e ripristinerò l’ordine nella tua squadra”. Nasser ha riso, ma non ha detto di no”.

Leonardo in un’intervista ai microfoni di Europa1 ha risposto così: “dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. Ho 52 anni, posso leggere e capire le intenzioni di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va dalla stampa a rispondergli. Non voglio rispondergli. Si è proposto come direttore sportivo del PSG? Il silenzio è la risposta migliore”.