Paura per Santi Mina: il calciatore del Celta Vigo sviene dopo una pallonata

Non solo la Serie A, anche la Liga spagnola è scesa in campo per la prima partita della 17esima giornata. Sono scese in campo Maiorca e Celta Vigo, due squadre chiamate a raggiungere l’obiettivo salvezza. La gara non è stata entusiasmante e si è conclusa con uno scialbo 0-0.

Grande paura dopo appena 19 minuti, i tifosi sono rimasti con il fiato sospeso per le condizioni di Santi Mina. Dopo aver ricevuto una pallonata in volto l’attaccante ha perso i sensi per qualche istante. Immediati i soccorsi, il calciatore è stato portato via in barella dopo momenti di apprensione. Le condizioni di Santi Mina non sono preoccupanti.