Salernitana verso il baratro, è concreto il rischio esclusione dalla Serie A: cosa succede e la nuova classifica

La Salernitana è sempre più vicina al baratro, il club rischia l’esclusione dal campionato di Serie A con il conseguente ribaltone di classifica. La situazione è molto delicata ed una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro fine anno. La squadra è impegnata nel massimo torneo italiano ed il rischio è quello di concludere il campionato in netto anticipo. La compagine di Colantuono si trova in netta difficoltà anche dal punto di vista tecnico, occupa l’ultima posizione in classifica. In 17 partite ha vinto appena due volte, poi due pareggi e tredici sconfitte.

Secondo quanto apprende l’Ansa non sarebbe arrivata alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà. I tifosi sono in allarme e speravano in una conclusione positiva della trattativa. Al momento Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi acquirenti e non ci sarebbero trattative in corso. Il rischio concreto per la Salernitana è quello dell’esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare una proposta d’acquisto vincolante. Inevitabili i ribaltoni anche in classifica con l’azzeramento di tutti i punti conquistati nel girone di andata. Approfittano di questa situazione in classifica Verona, Venezia e Genoa che recuperano una posizione a testa. Il Cagliari, in termine di posizione, resta al diciannovesimo posto però accorcia dalla zona salvezza da -2 a -1. In attesa delle ultime due giornate di andata con Inter e Udinese impegnate con la Salernitana, ecco come cambia l’attuale classifica di Serie A.

La nuova classifica attuale