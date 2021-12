Udinese-Salernitana non si gioca? Il club non parte: “l’ASL ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi”

Il Covid inizia a minacciare seriamente anche la Serie A. La notizia era nell’aria e nella notte è arrivata la conferma della Salernitana: il club non potrà partire per Udine, per la partita valida per l’ultima giornata di andata, in programma per oggi pomeriggio contro l’Udinese, a causa di alcuni casi di Covid.

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività al Covid nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”, la società ha diramato questa nota nella notte.