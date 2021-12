Salernitana-Inter 0-5, le pagelle di SportFair: Calhanoglu non timbra il cartellino ma è il migliore, Ranieri canta ‘perdere l’avversario’

SportFair

Tutto come da pronostico. Dominio dell’Inter nella seconda partita della 18esima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri hanno avuto la meglio della Salernitana. La partita non è stata mai in discussione, la squadra di Simone Inzaghi ha messo le cose in chiaro già dai primi minuti. La compagine di Colantuono ha confermato tutte le difficoltà, dentro e fuori dal campo. Il futuro è sempre più incerto ed i tifosi pretendono chiarezza. L’Inter chiude i conti già nel primo tempo con i gol di Perisic e Dumfries. Nel secondo tempo è Sanchez in contropiede a chiudere definitivamente i conti. Finisce con un netto 0-5, in gol anche Lautaro e Gagliardini. La squadra di Inzaghi sale a quota 43 punti e si confermerà in testa anche al termine della giornata. Salernitana ferma a 8 punti, all’ultimo posto.

Salernitana-Inter, le pagelle di SportFair

Salernitana (5-3-1-1):

Fiorillo voto 5.5: non è responsabile sui gol, ma sbaglia un’uscita. Buonanotte fiorellino.

Delli Carri voto 5.5: non riesce a contenere la spinta degli esterni dell’Inter. Mal di testa.

Gagliolo 4.5: è un difensore di esperienza, oggi è un disastro.

Gyomber voto 5.5: ci prova con le maniere forti e viene anche ammonito.

Bogdan voto 5: come Delli Carri.

Ranieri voto 5: non riesce mai cambiare passo, dal punto di vista della qualità lascia a desiderare. Perdere l’amore canta Massimo. In questo caso perdere l’avversario.

Coulibaly voto 5: non è quello del Napoli e si vede.

Kastanos voto 6: è uno dei migliori, a centrocampo ha garantito quantità e qualità.

Obi voto 5.5: è l’unico a provarci nel primo tempo con un tiro parato da Handanvic, poi non si fa più vedere.

Ribery voto 6: qualche lampo, ma poco altro. In questa squadra è veramente difficile.

Simy voto 5: è uscito tra i fischi, non riesce ad incidere.

A disposizione: Belec, Guerrieri, Jaroszynski s.v., Schiavone 6, Djuric 6, Di Tacchio, Gondo s.v., Zortea s.v., Kechrida. Allenatore: Colantuono

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6: si dimostra attento soprattutto nel primo tempo. Sonnellino serale.

D’Ambrosio voto 6: la solita prestazione di grande sacrificio per la squadra.

De Vrij voto 6: l’avversario non è stato dei più pericolosi, lui conferma le qualità di posizionamento.

Bastoni voto 6.5: qualità enormi, si conferma ancora una volta un calciatore indispensabile per Inzaghi.

Dumfries voto 7: è rinato dopo alcune prestazioni deludenti. Chiude i conti in contropiede. Freccia.

Barella voto 6: si limita a qualche inserimento e passaggi semplici ma molto precisi.

Brozovic voto 6.5: si prende la responsabilità di tanti palloni e fa girare bene la squadra.

Calhanoglu voto 7.5: è un momento magico per l’ex Milan. Entra praticamente su tutte le azioni pericolose. Nerazzurro vero.

Perisic voto 7: è forse la sorpresa più grande dei nerazzurri. Sblocca il match con un colpo di testa.

Sanchez voto 7: non può essere una riserva. Partita di ottimo livello e chiude un contropiede perfetto. Nino Maravilla.

Dzeko voto 7: il suo nome non risulta nel tabellino, ma in fase di assist e sacrificio è fondamentale.

A disposizione: Radu, Gagliardini 6.5, Vecino, Lautaro 6.5, Kolarov s.v., Sensi, Ranocchia, Vidal 6, Dimarco 6, Skriniar, Zanotti, Satriano. Allenatore: Inzaghi