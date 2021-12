Rublev e Medvedev senza pietà! La Russia in finale in Coppa Davis: Germania asfaltata

SportFair

Sono bastati solo i due singolari alla Russia di Medvedev e Rublev per aggiudicarsi il pass per la finalissima di Coppa Davis di domani. Prima Rublev e poi Medvedev hanno ottenuto due importanti vittorie nelle sfide singolari che hanno permesso alla squadra russa di festeggiare in anticipo, anche senza conoscere ancora l’esito del doppio, attualmente in corso.

Il numero 5 al mondo, Rublev, ha piegato in due set Koepfer, col punteggio di 6-4, 6-0, in appena 50 minuti, mentre Medvedev, numero 2 al mondo ha sconfitto Struff in un’ora e 6 minuti con un doppio 6-4. E’ attualmente in corso la sfida di doppio tra Karatsev-Khachanov e Krawiek Puetz, ma il risultato sarà ininfluente.

La Russia sfiderà domani la Croazia, che ieri ha eliminato la Serbia di Djokovic.