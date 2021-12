Rummenigge mette nel mirino la Juventus: “sono perplesso dai bilanci dei bianconeri…”

SportFair

La situazione economica in casa Juventus non è di certo positiva, il club bianconero dovrà fare i conti con l’indagine per quanto riguarda lo scandalo plusvalenze. La squadra è concentrata sulla stagione in corso con l’intenzione di raggiungere buoni risultati in campionato e Champions League. Il futuro è incerto, ma si tratta di una società gloriosa in grado di risollevarsi.

Sulla situazione del club bianconero ha deciso di parlare Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco e oggi membro del board Uefa, intervistato a RTV38: “il Barcellona è sotto gli occhi di tutti, ma anche l’ultimo bilancio della Juventus mi ha lasciato perplesso”.

“Il FPF c’è ancora, ma è stato sciolto solo in certe cose perché il danno del Covid è per tutti, anche per il Bayern, un problema. Noi abbiamo zero spettatori e ogni partita perdiamo 4 o 5 milioni di biglietti. Sulla Super League invece vi chiedo: come mai l’hanno annunciata? Le società italiane e spagnole volevano ridurre il gap con i club inglesi che avevano un grande vantaggio con i soldi dei diritti tv”.