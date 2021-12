Ronaldinho incanta a 41 anni, tripletta e giocate da applausi: il gol su pallonetto è da fenomeno [VIDEO]

SportFair

Ronaldinho è stato uno dei calciatori più forti del mondo del calcio, le sue qualità dal punto di vista tecnico erano sopra la media. In particolar modo ha incantato i tifosi del Barcellona, ma si è messo in mostra anche con la maglia del Milan. Negli ultimi anni è stato molto chiacchierato per episodi legati alla sfera privata, adesso è tornato grande protagonista in campo.

A 41 anni il brasiliano ha incantato allo Estadio Rei Pelè di Maceió in Brasile durante una partita di beneficienza: tripletta, giocate veramente impressionanti e gol su pallonetto che ha mandato in delirio tutti i presenti. Ronaldinho ha poi postato sul suo profilo Instagram un video con le sue giocate “grazie a tutti coloro che erano presenti al Game of Joy 2021 qui a Maceió!!!”, ha scritto. “È stato un piacere vedere così tanti artisti, partecipare a questa festa e anche aiutare il prossimo… Forse potremmo ancora giocare un po’ in campo…”, ha concluso l’ex Milan e Barcellona.