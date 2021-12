Roma-Spezia 2-0, le pagelle di SportFair: i giallorossi non sono ‘Smalling’, Mourinho vince in… difesa

SportFair

La Roma si è dimostrata superiore allo Spezia e ha meritato i tre punti. Per la squadra di Mourinho sono risultati decisivi i difensori, le reti sono state realizzate da Smalling e Ibanez. Grandissimo lavoro anche di Abraham, si tratta di un attaccante completo ma che dovrà lavorare molto in fase di finalizzazione. La compagine di Thiago Motta ha confermato ancora qualche problema di troppo, in fase di impostazione e nei metri finali del campo. Lo Spezia non è cattivo in zona gol, l’occasione di Manaj non è stata sfruttata. Nel finale espulso Afena-Gya, finisce 2-0. La squadra di Mourinho sale a quota 28 punti, Spezia fermo a 12.

Roma-Spezia, le pagelle di SportFair

ROMA (3-5-2):

Rui Patricio voto 6.5: si fa trovare pronto nel secondo tempo con un grandissimo intervento.

Smalling voto 7: apre le marcature con un preciso colpo di testa. La Roma non è Smalling.

Kumbulla voto 6: in ripresa rispetto alle ultime prestazioni deludenti, viene ammonito.

Ibanez voto 7: chiude i conti con il gol del raddoppio. Positivo anche nella metà campo avversaria.

Karsdorp voto 6.5: è il padrone della fascia, ottimo in entrambe le fasi.

Cristante voto 6.5: fa girare bene la squadra con la solita qualità.

Veretout voto 6.5: protagonista in occasione della marcature giallorosse, ma sbaglia anche qualche pallone.

Mkhitaryan voto 6: ci prova con qualche inserimento, ma non riesce a concretizzare.

Vina voto 6.5: va vicinissimo al gol con un bel tiro. Prestazione all’altezza.

Mayoral voto 6: un’altra partita che riporta un po’ di fiducia per il futuro.

Abraham voto 6.5: il suo lavoro è preziosissimo, gli manca solo il gol ed è sfortunato. Abrahamcadabra.

A disposizione: Boer, Fuzato, Villar, Calafiori, Shomurodov, Diawara 6, Bove s.v., Darboe, Zalewski, Ndiaye, Afena-Gyan 6.

SPEZIA (3-5-2):

Provedel voto 6.5: non è responsabile sui gol, anzi è uno dei migliori.

Amian voto 5: prestazione da dimenticare, non riesce a fermare gli attaccanti della Roma. I tifosi dello Spezia non lo Amian.

Erlic voto 5: come il compagno di reparto.

Nikolaou voto 5.5: un po’ meglio dei compagni, soprattutto in chiusura. Ma non è una consolazione.

Gyasi voto 5: è un calciatore prezioso per Thiago Motta, oggi non si ricorda come si gioca.

Maggiore voto 6: è il fratello Maggiore dei compagni di squadra. Esperienza.

Sala voto s.v: viene sostituito dopo pochi minuti.

Kovalenko voto 5,5: tanto sacrificio, ma non riesce ad incidere. Viene sostituito.

Reca voto 6: corsa sulla fascia, anche qualche buon cross. Bene nelle due fasi.

Strelec voto 5.5: le potenzialità ci sono, ma manca un po’ di personalità.

Manaj voto 5.5: sui suoi piedi l’occasione da gol più importante, non è molto concreto.

A disposizione: Zoet, Zovko, Verde 5.5, Kiwior 5.5, Hristov, Colley, Bastoni 6.5, Ferrer, Sher, Agudelo 6.5, Nguamba, Bertola.