Roma, scoppia il caso Zaniolo, Mourinho: “meglio se va all’estero”

Un’altra sconfitta per la Roma che non riesce a trovare continuità nel campionato di Serie A. Nella 15esima giornata i giallorossi hanno perso contro il Bologna, 1-0 il risultato finale con il gol messo a segno da Svanberg. Al termine della partita Mourinho è stato molto duro, in particolar modo con Zaniolo ai microfoni di DAZN. “Complimenti alla mia Roma, anche oggi hanno dato tutto, contro tutto e tutti. Infortuni prima e durante la partita, e alcuni infortuni nascosti. Poi qualche episodio… Sono orgoglioso dei miei ragazzi, sto con loro. Io se fossi Zaniolo inizierei a pensare che diventa difficile giocare in Serie A”.

Poi ai canali ufficiali del club: “ho poco da dire. Complimenti al Bologna perché ha vinto, hanno lottato tanto per vincere, complimenti ai miei perché anche con difficoltà. Solo per finire, parlo contro di me: consiglio a Zaniolo di andare all’estero, perché qui in Italia per lui sta diventando impossibile”.