Roma-Inter: il gol di Calhanoglu è da… calcio d’angolo, poi Dzeko sigla la marcatura dell’ex [VIDEO]

Roma e Inter sono in campo per il big match della 16esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di una partita molto importante soprattutto per i nerazzurri. E’ un momento magico per la squadra di Simone Inzaghi, periodo altalenante invece per i giallorossi.

La partita è iniziata con il botto, l’Inter prova a tenere il pallone e dimostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, ma soprattutto grande fiducia. La gara si sblocca dopo appena 15 minuti. Il marcatore? Calhanoglu, l’ex Milan protagonista di un gol direttamente da calcio d’angolo. Al 25′ il gol dell’ex di Dzeko.