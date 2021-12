Roberto Mancini in Premier League? Il ct azzurro vuole solo la Nazionale: “unico obiettivo arrivare al Mondiale e vincerlo”

SportFair

Roberto Mancini ha le idee chiare, chiarissime e non ha intenzione di fermarsi davanti alle difficoltà. L’Italia deve affrontare un percorso difficile per provare ad staccare il pass per i prossimi Mondiali del Qatar 2022: tutto si deciderà ai playoff del prossimo marzo e Roberto Mancini farà di tutto per impedire che gli azzurri non si qualifichino per la rassegna iridata per la seconda volta consecutiva.

Il ct azzurro ha le idee talmente chiare che al momento non ha intenzione di pensare ad altro se non alla Nazionale: a margine della presentazone del libro Photoansa 2021 al Maxxi a Roma, Mancini ha infatti escluso la possibilità diventare un allenatore della Premier League.

“Un accordo verbale con un club di Premier? Tutto falso. Il mio unico obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo. Nel girone di qualificazione le cose non sono andate benissimo, ma dobbiamo accettarlo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire. Abbiamo ancora una possibilità. Certo, il sorteggio non è stato bellissimo ma siamo i campioni d’Europa e possiamo vincere la prima partita per poi giocarci la finale del playoff“, ha dichiarato Mancini