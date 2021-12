E’ (Matteo) Rivolta dell’Italia ai Mondiali di Abu Dhabi di nuoto in vasca corta: è oro nei 100 farfalla

SportFair

Matteo Rivolta si conferma in grandissima forma. E’ medaglia d’oro nei 100 farfalla ai Mondiali di Abu Dhabi 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro ha fermato il cronometro sul tempo di 48″87, si tratta del secondo titolo iridato per l’Italia in questa competizione. Argento per il sudafricano Chad Le Clos (49″04), bronzo per il russo Andrei Minakov (49″21).

Margherita Panziera non è andata oltre il quinto posto in 2’03″20 nella finale dei 200 dorso femminili. Successo per Rhyan White (2’01″58). Argento per la canadese Kylie Masse in 2’02″07 e bronzo per l’americana Isabelle Stadden (2’02″20).

Nella finale dei 200 rana maschili, si è imposto lo statunitense Nic Fink in 2’02″28. Argento per l’olandese Arno Kamminga (2’02″42), bronzo per Will Licon (2’02″84). Oro e record dei campionati per Siobhan Bernadette Haughey nei 100 stile libero.