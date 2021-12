Juventus-Inter rinviata? I club chiedono di spostare la finale di Supercoppa Italiana

L’emergenza Covid sta creando davvero tanti problemi al mondo intero e l’aumento di casi in Europa ha avuto subito un forte impatto sullo sport, in particolar modo sul calcio.

Adesso a rischiare di saltare, o meglio di essere rinviata, è la finale della Supercoppa Italiana, in programma per il 12 gennaio alle 21 al Meazza di Milano. A causa del’emergenza Covid e delle nuove limitazioni per gli spettatori, Inter e Juventus sembrano d’accordo nel voler rimandare la sfida.

Per le due società questa è la soluzione migliore: giocare la partita a fine campionato. Le squadre hanno proposto il rinvio e adesso sarà la Lega Calcio a dover decidere se accogliere la richiesta o meno