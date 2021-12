Momenti di apprensione per Valentino Rossi: papà Graziano è ricoverato in ospedale

Momenti di apprensione per Valentino Rossi e tutta la sua famiglia. Arrivano notizie preoccupanti riguardanti il papà del Dottore: Graziano Rossi, infatti, è ricoverato in ospedale, a Fano.

Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, le condizioni di Graziano Rossi non sarebbero gravi ma è tenuto comunque sotto osservazione al reparto di Neurologia. Graziano Rossi è arrivato in ospedale al Santa Croce di Fano in ambulanza, dopo che all’ospedale di Pesaro, a seguito di una visita, è stato disposto il trasferimento. Il padre del 9 volte campione del mondo è entrato al pronto soccorso in codice verde, dunque non in condizioni cliniche preoccupanti.

Bisogna attendere qualche giorno prima di avere un quadro clinico più completo sulla situazione di Graziano Rossi.