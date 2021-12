Hamilton vero campione! La clamorosa indiscrezione: Lewis avrebbe chiesto alla Mercedes di non presentare ricorso

SportFair

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1: l’olandese della Red Bull ha vinto il suo primo titolo iridato domenica grazie al successo al Gp di Abu Dhabi dopo un finale ancora tanto discusso.

Nonostante l’episodio dubbio, che sarà ancora a lungo discusso, Lewis Hamilton, che in un team radio aveva affermato “stanno falsando tutto”, si è dimostrato un grande campione: il britannico della Mercedes si è avvicinato al suo rivale, fresco vincitore del titolo Mondiale per complimentarsi con lui e abbracciarlo. A fine gara, poi, Hamilton si è anche congratulato con Verstappen nelle dichiarazioni post Gp, mentre il suo team lavorava per raccogliere i dati necessario per presentare un doppio reclamo.

Mentre Hamilton rispondeva alle domande di Button, la Mercedes decideva di andare in silenzio stampa e non rispondere alla stampa prima di un responso da parte dei Commissari FIA.

In questi giorni sta circolando un’indiscrezione clamorosa, che rende Hamilton ancora più campione, non solo in pista ma anche fuori. Sembra infatti che Hamilton abbia detto al suo team di non presentare alcun ricorso, accettando quindi così la sconfitta.