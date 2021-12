Alberto Razzetti stratosferico! Oro Mondiale nei 200 delfino ad Abu Dhabi

SportFair

Sono iniziati in maniera spettacolare i Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi! L’Italia conquista subito un titolo iridato con uno splendido Alberto Razzetti che ha polverizzato il record italiano dei 200 delfino, chiudendo la gara davanti a tutti col tempo di 1.49.06 a 6 centesimi dal record europeo.

Una progressione strepitosa quella del nuotatore italiano, che dopo la splendida prestazione agli Europei continua a conquistare risultati fantastici. Razzetti si lascia alle spalle lo svizzero Ponti ed il sudafricano Le Clos.

“Non so bene cosa dire, non me l’aspettavo, nè il tempo, nè di vincere. Sono contento ovviamente, è bellissimo! Il campionato mi ha dato molta fiducia, cerco di stare concentrato il più possibile, devo ancora realizzare, probabilmente lo realizzerò domani“, ha affermato ai microfoni Rai dopo la gara.