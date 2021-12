Rafael Nadal torna in campo dopo la quarantena: gli Australian Open sono più vicini [VIDEO]

SportFair

Rafael Nadal è stato costretto a fermarsi a causa della positività al Covid-19, lo spagnolo ha osservato il periodo di quarantena. Il classe 1986 è tornato ad allenarsi dopo l’isolamento e si prepara per i prossimi appuntamenti. Il maiorchino è risultato negativo dopo gli ultimi controlli ed è tornato in campo per preparare i prossimi appuntamenti.

Al momento non è stata confermata la partecipazione agli Australian Open, ma le sensazioni sono sicuramente positive. Il 35enne è stato costretto a saltare la seconda parte dell’ultima stagione a causa di un infortunio al piede. Nadal dovrà ritrovare la migliore condizione dal punto di vista fisico, poi arriverà la decisione sulla trasferta australiana.