Rafael Nadal in campo agli Australian Open? Il CEO di Tennis Australia si sbilancia

SportFair

Rafael Nadal è risultato positivo al Covid-19 dopo la sua partecipazione ad Abu Dhabi. Lo spagnolo ha intenzione di essere protagonista e si sta preparando per la nuova stagione, può essere considerato ancora uno dei tennisti più forti. Secondo le ultime voci Nadal potrebbe addirittura saltare gli Australian Open.

Il CEO di Tennis Australia, Craig Tiley non prende assolutamente in considerazione questa soluzione. “Sono sicuro che Nadal giocherà gli Australian Open”, ha detto in una conferenza. “In caso di positività al Covid-19, ora i giocatori avrebbero tutto il tempo per recuperare e giocare gli Australian Open. In caso di positività tardiva ci sarebbero problemi e la partecipazione al torneo sarebbe altamente in dubbio”.

La situazione per il futuro non si preannuncia facile: “il 2021 è stato complicato ma il 2022 lo sarà dieci volte più. Nel prossimo anno ci sono tante variabili e non sai come queste potrebbero influenzare il torneo e soprattutto le persone. E’ una situazione complicata, perché se giocatori e staff condividono una stanza con qualcuno e quella persona risulta positiva, tutti in quella stanza devono isolarsi per sette giorni”.



Infine l’indicazione ai giocatori: “il consiglio che do ai giocatori è semplice ed è quello di prendere una loro stanza. Nel 2021 ci siamo proposti di proteggere tutti i giocatori che provenivano da ambienti devastati dal virus. Nel 2022 l’obiettivo è totalmente diverso, è quello di proteggere tutti i giocatori e i fan che non sono rimasti coinvolti dalla variante Omicrón”.