Quartararo, i problemi Yamaha ed il mercato. Il francese non si nasconde: “abbiamo delle opzioni”

“Mercato? A me non piace parlarne così presto, siamo ancora nel 2021 e stiamo già parlando di 2023, 2024. Io prendo il mio tempo. Non è per aspettare, ma voglio fare un passo alla volta, è ancora troppo presto per parlare di cosa succederà. Abbiamo opzioni. Meglio essere in questa situazione che all’opposto, essere senza moto. È molto buono trovarsi in questa situazione, ma come ho detto prima, non voglio essere precipitoso. Mi prendo il mio tempo, facciamo intanto finire questo 2021”, ha ammesso poi il campione del mondo in carica di MotoGP.

Quartararo ha poi raccontato che, dopo aver regalato al Bmw vinta con le pole lo scorso anno a suo padre, quella di quest’anno è andata a sua madre, mentre lui, per Natale, si è regalato una macchina italiana 4×4.