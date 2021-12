Quartararo verso l’addio a Yamaha? L’indiscrezione dalla Spagna: in inverno i primi contatti con Honda

SportFair

La stagione 2021 di MotoGP è terminata da un mese ormai ma, mentre i piloti si godono le meritate vacanze, c’è chi lavora già per il futuro. Fabio Quartararo ha vinto il Mondiale a due ruote, con due gare d’anticipo, dopo una fantastica lotta con Pecco Bagnaia, ma a fine stagione non ha nascosto la sua preoccupazione, lanciando un ultimatum a Yamaha, che deve migliorare la moto se vuole tenersi stretto il giovane talento francese.

Le problematiche del team di Iwata e la mancanza di progressi importanti nei test post campionato, hanno spinto Quartararo a dichiarare di non avere alcuna fretta di firmare il rinnovo del suo contratto, perchè se non vedrà dei miglioramenti non resterà in Yamaha.

In tanti, dunque, hanno captato le dichiarazioni di Quartararo come un chiaro messaggio di apertura ed ecco che dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: sembra infatti che Honda stia pensando di ingaggiare proprio il pilota francese per il 2023, considerando la scadenza di contratto di Pol Espargaro a fine stagione 2022.

Ad annunciarlo è stato Manuel Pecino, giornalista spagnolo, durante una trasmissione YouTube in compagnia del padre di Jorge Lorenzo: secondo Pecino Puig sarebbe alla ricerca del sostituto di Espargaro per il 2023 e Quartararo figura nella lista dei possibili piloti da ingaggiare, insieme a Mir e Martin. Secondo il giornalista Honda e Quartararo avrebbero già preso appuntamento per il prossimo inverno per conoscersi meglio e parlare di un possibile futuro insieme.