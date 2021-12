Quanto ha vinto Max Verstappen? La F1 non assegna un premio in denaro, ma ci pensa Red Bull ad arricchire le tasche dell’olandese

SportFair

Sono passati due giorni dall’incredibile Gp di Abu Dhabi che ha incoronato Max Verstappen campione del mondo, ma ancora si continua a parlare di quanto accaduto un pista. Non è ancora chiaro se la Mercedes intende proseguire la sua battaglia contro i commissari dopo i reclami respinti, ma quel che è certo è che, al momento, Max Verstappen ha vinto il Mondiale 2021 di F1.

L’olandese della Red Bull ha superato Hamilton nell’ultimo giro del Gp di Abu Dhabi, dopo aver disputato alcuni giri dietro alla safety car, riuscendo a tagliare per primo il traguardo di Yas Marina. Una vittoria memorabile, storica, al termine di una stagione fantastica e combattuta fino alla gine, che sarà difficile dimenticare.

Un successo strepitoso che permette a Verstappen di arricchire le sue tasche. La Formula 1 è uno degli sport più redditizzi al mondo: i guadagni sono divisi tra le squadre che prendono parte al campionato, come fondo montepremi da un lato e il gruppo F1 e gli azionisti dall’altro. Il premio in denaro costituisce il 47,5% dei guadagni della F1. Questo piatto viene quindi diviso in due, con il 50% da distribuire tra le prime dieci squadre in gara con importi basati su come si sono comportati. L’importo dato alle squadre varia in base alla posizione del pilota, ma la somma non è resa pubblica.

La F1 non assegna direttamente il premio in denaro ai piloti, sono le squadre che decidono lo stipendio ed eventuali premi bonus. Dunque Verstappen non ha vinto un premio in denaro assegnato dalla F1 per essere il nuovo campione del mondo.

Quanto ha guadagnato quindi Verstappen? Lo stipendio annuale del 24enne è pagato dalla Red Bull e secondo Forbes è il secondo pilota di F1 più pagato con i suoi 25 sterline di dollari. Con la vittoria del titolo iridato, però, Verstappen avrà un bonus che si prevede ammonterà a 17 sterline di dollari per un totale di 42 milioni di sterline in un anno.

Inoltre Verstappen pare abbia accumulto durante la stagione un bonus extra di 12 milioni di sterline e che la Red Bull, secondo i rapporti del Daily Star, abbia incassato 50 milioni di sterline per essere la squadra vincitrice del titolo piloti.