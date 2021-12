Quanti soldi ha guadagnato Dominik Paris con la vittoria a Bormio? Cifra altissima

SportFair

Dominik Paris è sempre più in grandissima forma. L’italiano ha dominato la discesa libera di Bormio, confermandosi il numero uno della specialità. Paris era tra i grandi favoriti per la vittoria finale, l’altoatesino ha conquistato il settimo successo in Valtellina e ha messo in mostra il suo talento veramente eccezionale. Paris è balzato in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo di specialità.

“Mi trovo benissimo qui, non so perché ma mi trovo benissimo. Non penso di aver fatto la differenza sulla Carcentina, ma avevo visto in prova che non avevo sciato un granché e avrei dovuto sicuramente migliorare. Oggi, con più aggressività è venuto tutto più facile e son riuscito a mantenere velocità. Spero domani di essere ancora in grande forma, mentre dopodomani sarà più difficile. Vediamo come sarà il tracciato, cercheremo di andare a tutto e fare il massimo. Essere al primo posto è sempre bello, oggi ho preso dei rischi ma ha pagato, come ad esempio tra Fontana Longa e Carcentina. Ho dato sicuramente il meglio ed è andata bene, so come muovermi in pista ma non è mai facile. Il nostro set up funziona bene: è troppo bello combattere su questa pista”.

Quanti soldi ha guadagnato Dominik Paris con la vittoria a Bormio? Si tratta di una cifra molto importante, è un montepremi più alto rispetto a quello garantito abitualmente. In totale l’italiano ha guadagnato 54.000 franchi svizzeri (circa 52.000 euro).