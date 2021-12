I tifosi di Hamilton rubano la scena a Verstappen! Proteste durante la cerimonia di premiazione: “restituite a Sir Lewis il titolo” [VIDEO]

SportFair

Serata di gala ieri a Parigi dove sono stati consegnati i premi della stagione 2021 di Formula 1. Ieri sera, durante i FIA Prize Giving 2021, Max Verstappen ha ricevuto finalmente il suo trofeo di campione del mondo, dopo giorni complicati a seguito del Gp di Abu Dhabi, da lui vinto nel giro finale.

La Mercedes ha deciso di assentarsi in segno di protesta e di mandare a Parigi solo James Allison per ritirare il premio del titolo Costruttori. Fuori dal salone parigino dove si è svolto il Gala, ed in contemporanea anche a Londra, ci hanno pensato i piloti a rendere Hamilton e Mercedes protagonisti di questa serata così importante, rubando quindi la scena a Verstappen.

Fuori dal salone dove si è tenuta la cerimonia di premiazione, infatti, è spuntato un furgoncino con maxi-schermi, dove sono state proiettate frasi e immagini riguardanti Hamilton: “#WeStandWithLewis”, questo l’hashtag che è comparso sugli schermi. Alcuni fan hanno protestato fuori dal Louvre e, poi, a Londra, altri sostenitori di Hamilton hanno mandato un messaggio a Masi: “caro Masi, restituisci a Sir Lewis il suo titolo“.