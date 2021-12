Premier League, spettacolo al Boxing Day: il Manchester City gioca a tennis, dominio di Arsenal e Tottenham

SportFair

Show nel Boxing Day, la Premier League ha regalato spettacolo. Il campionato inglese in campo per al 19esima giornata, emozioni e tantissimi gol. Tre partite sono state posticipate a causa dei troppi casi positivi al Covid-19: si tratta di Liverpool-Leeds, Wolves-Watford e Burnley-Everton. Il Manchester City si conferma la squadra più in forma del campionato e la principale candidata per la vittoria finale. Partenza sprint della squadra di Guardiola che si porta in vantaggio di quattro gol dopo 25 minuti con de Bruyne, Mharez, Gundogan e Sterling. Nella ripresa grande reazione del Leicester con Maddison, Lookman, Iheanacho. Laporte e ancora Sterling siglano il definitivo 6-3.

Arsenal e Tottenham si confermano in grandissima forma ed in grado di recuperare ancora posizioni. Tutto facile per i Gunners che hanno sbancato il campo del Norwich, doppietta di Saka e Tierney, finisce 0-5 con il rigore di Lacazette e Smith Rowe. Tre gol per la squadra di Conte contro il Crystal Palace, in gol Kane, Lucas Moura e Son. Gol e spettacolo anche tra West Ham e Southampton, finisce 2-3.