Premier League, tre gare posticipate: non giocano Liverpool, Watford e Everton

La Premier League non si ferma, si giocano le partite del Boxing Day. La capolista Manchester City in campo contro il Leicester, la squadra di Guardiola è reduce da un periodo veramente entusiasmante. In grandissima forma anche l’Arsenal, i Gunners impegnati sul campo del Norwich. Torna a giocare il Tottenham dopo i casi di positività al Covid-19, la squadra di Antonio Conte dovrà vedersela con il Crystal Palace. Interessante West Ham-Southampton, il Chelsea in trasferta contro l’Aston Villa. Chiude Brighton-Brentford.

Tre partite sono state posticipate a data da destinarsi: si tratta di Liverpool-Leeds, Wolves-Watford e Burnley-Everton. Il motivo? In Inghilterra sono aumentati i casi positivi al Covid-19 e tante squadre del campionato inglese sono state colpite da focolai. La decisione, inevitabile, è stata quella di rinviare le partite delle squadre coinvolte.