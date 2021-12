Pioli contesta il gol annullato a Kessie: “Giroud non fa nulla per intervenire”

SportFair

Stefano Pioli non ci sta e contesta l’episodio annullato a Kessie per fuorigioco di Giroud. Il big match della 18esima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Napoli si è concluso sul risultato di 0-1 con un gol di Elmas. Proteste nel finale dei rossoneri per il gol annullato, il tecnico Pioli non ha nascosto la delusione ai microfoni di DAZN.

“Io lo so che alla fine diranno che la sua posizione di fuorigioco è attiva… Ma se il giocatore è a terra e non fa nulla per intervenire come fa a procurare danno al difensore? Juan Jesus non è ostacolato da Giroud: dispiace, la squadra non meritava di perdere questa partita. Ora lecchiamoci le ferite e pensiamo alla gara di mercoledì”.