Le lacrime di Vrsaljko: da panchinaro a uomo decisivo! L’esempio che tutti i giocatori sono importanti, parola di Simeone

Serata magica per l’Atletico Madrid che ieri ha compiuto un vero miracolo al Do Dragao, vincendo contro il Porto per 1-3 e assicurandosi il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Una serata magica anche per Vrsaljko che è riuscito ad essere protagonista del match e fondamentale per la vittoria.

Il croato ha risposto perfettamente alla chiamata di Simeone che gli ha mostrato fiducia schierandolo in campo e non ha accusato l’assenza dal campo ed il fatto di giocare fuori dalla sua posizione naturale. Inoltre Vrsaljko ha giocato il secondo tempo dopo aver subito un forte trauma facciale per il quale si dovrà sottoporre a visite mediche a Madrid.

Un mix di fortissime emozioni che ha fatto scoppiare in un piano liberatorio il calciatore croato a fine match. Reduce da una stagione difficile con pochissime presenze in campo, il 2021 non era iniziato nel migliore dei modi per Vrsaljko, schierato in campo poche volte da Simeone. Nonostante ciò il croato si è fatto trovare preparato, dimostrando di poter essere fondamentale.

“Mi rende molto felice per lui, ha giocato tutto il secondo tempo con la faccia ferita e speriamo che non sia niente. Questo fa bene quando parli al gruppo e dici a tutti che sono importanti. Era il suo turno. Avevamo giocato con lui in precampionato in alcune partite come difensore centrale di destra e non ho dubbi che faccia bene perché ha velocità, un passaggio forte… Ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti dal partito”, ha dichiarato Simeone a fine match.

Un pianto di gioia, quello di Vrsaljko, un pianto di chi ha raggiunto un obiettivo difficile, riuscendo ad essere decisivo anche da sostituto.