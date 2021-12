Hamilton non segue più nessuno sui social, interviene il fratello Nicolas: “sta bene”

SportFair

La stagione 2021 di Formula 1 è terminato con un finale di stagione clamoroso. Max Verstappen ha vinto il Gp di Abu Dhabi, all’ultimo giro, dopo l’ingresso in pista della safety car, superando Hamilton, e, dunque, aggiudicandosi il titolo Mondiale.

Dopo la gara di Abu Dhabi, Lewis Hamilton ha parlato davvero poco, pochissimo: il pilota britannico della Mercedes, ad un passo dalla vittoria del suo 8° titolo Mondiale, ha commentato a caldo la gara, complimentandosi con Verstappen, nell’intervista al parco chiuso, per poi chiudersi in un silenzio che sta diventando adesso assordante.

Lewis Hamilton non parla da allora e anche se è stato fotografato sorridente mentre il Principe Carlo lo nominava Sir e nella festa Mercedes per l’ottavo titolo Costruttori in tantissimi temono che possa decidere di dire addio alla F1.

Hamilton è silenziosissimo anche sui social, dove però è stato autore di alcune ‘mosse’ che non sono passate inosservate: il britannico ha prima tolto il ‘segui’ alla pagina della F1, per poi cancellare tutte le persone seguite su Instagram. Sul profilo di Hamilton, infatti, nella voce “persone seguite” appare uno zero.

E’ stato Nicolas, fratello minore di Lewis, a commentare il gesto di Hamilton: “penso che stia solo facendo una pausa sui social media, per cui non lo biasimo. I social media possono essere un luogo molto tossico. Lui sta bene“, ha affermato su Twitch.