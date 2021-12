Perchè Gavi gioca con le scarpe slacciate? Svelato l’arcano: “è così da quando era piccolino”

Negli ultimi giorni si parla molto di Gavi, giocatore dei blaugrana e del suo exploit che gli ha consentito in un anno circa di volare dalle giovanili alla Nazionale spagnola per poi essere schierato da Xavi con la maglia blaugrana, diventando il terzo marcatore più giovane della storia del Barcellona.

In molti, guardandolo giocare, non si sono lasciati sfuggire un dettaglio: Gavi gioca con le scarpe slacciate e non si tratta di un gesto di scaramanzia.

A svelare il motivo di questa scelta del giovane calciatore spagnolo è stato un giornalista catalano che segue il Barcellona molto da vicino: “sin da quando è piccolo, Gavi gioca con entrambi gli scarpini slacciati perchè non se li sa allacciare molto bene. Ormai si è abituato a giocare così, quindi la cosa non lo preoccupa“, ha affermato Marc Marba Prats.