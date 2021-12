Peng Shuai ritratta, la prima intervista post-scandalo è sorprendente: “non ho mai detto di essere stata aggredita sessualmente”

SportFair

Stanno facendo il giro del mondo le nuove dichiarazioni di Peng Shuai. La tennista cinese che aveva accusato l’ex premier Zhang Gaoli di aver abusato di lei, adesso afferma il contrario, spiegando di non aver mai dichiarato ciò. A fare scalpore era stato un suo post su Weibo, il Twitter cinese, scomparso in pochissimo tempo, così come anche il suo profilo.

Il mondo intero si è allarmato poi e mobilitato per la tennista cinese, di cui non si hanno avuto notizie per molto tempo. Adesso, Peng Shuai ha voluto fare chiarezza e lo ha fatto a margine di un evento al quale ha partecipato a Shanghai, insieme ad altre star dello sport cinese, come anche l’ex cestista Yao Ming.

“In primo luogo, devo sottolineare un punto che è estremamente importante, non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto”, ha affermato in una prima intervista post scandalo pubblicata da Lianhe Zaobao, un media di Singapore.

La tennista ha anche spiegato che quel post parlava di una “questione privata”, fraintesa, e che vive liberamente a casa sua senza alcun tipo di “controllo”.

“Ho scritto la versione cinese e dal mio il livello di inglese non è molto buono, la CGTN ha pubblicato una versione tradotta con lo stesso significato dell’originale“, ha affermato poi sulla tanto discussa lettera inviata per email.

Restano però ancora molti dubbi e la WTA sta ancora indagando e non ha ancora cambiato idea sulla sua decisione di rinunciare ai tornei in Cina.