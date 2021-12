Pelé torna a casa e festeggia il Natale con la moglie: la FOTO fa il giro del web

SportFair

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Pelé. O’ Rey aveva annunciato sui social la sua uscita dall’ospedale dopo la chemioterapia per il cancro al colon. Il brasiliano è apparso sorridente in una foto pubblicata sui profili social. “Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici”, ha scritto l’ex calciatore al fianco della moglie Marcia Aoki. Secondo quanto riportato dai media locali Pelé ha trascorso il Natale nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo. Era in cura in ospedale dal 31 agosto dopo che gli era stato diagnosticato il tumore a seguito di un controllo di routine.