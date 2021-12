Pazza idea in casa Ferrari, può tornare Jean Todt: pronto un nuovo ruolo per il 2022

SportFair

Le ultime stagioni in casa Ferrari non sono state di certo positive, la monoposto non è molto competitiva ed i risultati sono stati deludenti. L’intenzione è quella di provare a svoltare già dal 2022 e potrebbe avvicinarsi un ritorno veramente a sorpresa. Stiamo parlando di Jean Todt che potrebbe tornare a vestire i colori della Rossa a distanza di 13 anni.

Il francese 75enne è in scadenza di mandato come presidente della FIA e in vista del 2022 ha lanciato una proposta interessante a John Elkann: “potrei tornare alla Rossa come superconsulente”. La notizia è stata lanciata da Giorgio Terruzzi su ‘Il Corriere della Sera’, Todt potrebbe diventare per la Ferrari ciò che Niki Lauda era per la Mercedes. I rapporti con Mattia Binotto sono ottimi.

Todt potrebbe occuparsi dei nuovi regolamenti tecnici o la suddivisione dei soldi tra i vari team. Ancora non è arrivato l’ok definitivo di Elkann, ma si tratta di una soluzione sicuramente calda e che potrebbe portare sviluppi a breve.