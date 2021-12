Paura Roma-Spezia: tifoso della Curva Sud in arresto cardiaco, ragazzo in ospedale

SportFair

Roma e Spezia sono in campo per il posticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A, una partita importante per i giallorossi che hanno intenzione di avvicinarsi alla zona Champions League. La compagine di Thiago Motta è in piena lotta per evitare la retrocessione.

All’Olimpico si sono registrati momenti di paura durante la partita. Alla mezz’ora del primo tempo un tifoso in curva Sud, di circa 30 anni, ha accusato un arresto cardiaco ed è stato rianimato con il defibrillatore e portato d’urgenza al Policlinico Gemelli. La Curva ha deciso di non cantare più.