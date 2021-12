Paura per Lozano: perde un dente e va via in ambulanza [VIDEO]

SportFair

Paura per Lozano durante la partita di Europa League tra Napoli e Leicester, la squadra di Luciano Spalletti ha bisogno dei tre punti per conquistare la qualificazione. Il primo tempo è stato scoppiettante, si sono registrati già quattro gol.

Doppio vantaggio del Napoli con Ounas e Elmas, poi la reazione degli inglesi che trovano il pareggio con Evans e Dewsbury-Hall. Momenti di paura per Lozano: il messicano è stato costretto a lasciare il campo da gioco per via di una botta in faccia, il calciatore ha perso un dente ed è stato trasportato in ambulanza.