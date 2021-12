Hamilton o Verstappen? Tutta la sincerità di Vettel: “per me Schumacher è ancora il più grande, anche se Lewis vincesse altri 5 titoli”

SportFair

E’ ufficialmente iniziato l’ultimo round della stagione 2021 di Formula 1. I piloti sono arrivati sul circuito di Yas Marina, dove domenica si disputerà il Gp di Abu Dhabi, che decreterà chi tra Verstappen e Hamilton sarà il campione del mondo 2021.

I piloti sono stati oggi protagonisti delle conferenze stampa pre-Gp e, ovviamente, una delle domande più gettonate ai colleghi di Hamilton e Verstappen è stata “chi vincerà il titolo?”. Se molti hanno preferito non sbilanciarsi, pur avendo chiara in mente un’idea, c’è chi invece ha voluto dire il suo pensiero. Tra questi c’è Sebastian Vettel, che ha ammesso che entrambi meritano la vittoria, ma che c’è qualcosa che, in cuor suo, lo spinge e desiderare che sia Verstappena trionfare.

“Michael (Schumacher, ndr) è il mio eroe. Per questo motivo, probabilmente non voglio che Lewis vinca. Ma la verità è che entrambi hanno avuto una buona stagione e stanno arrivando all’ultima gara con l’opportunità di vincere il campionato, perché entrambi lo meritano. In un certo senso, sarei felice se il record di Michael fosse ancora valido, ma anche se Lewis vincesse, per me Michael è ancora il più grande. Lewis può vincere un altro, altri due, altri tre, altri cinque campionati, non cambia nulla per me, e vado d’accordo con Lewis, quindi probabilmente l’istinto dice che voglio che Max vinca solo per mantenere vivo il record di Michael”, ha affermato il pilota tedesco dell’Aston Martin.

“Nella mia testa è tutto chiaro: che vinca il migliore . Non mi interessa. La squadra è cambiata molto. Alcune persone se ne sono andate molto tempo fa come me, altre sono ancora lì quindi sarebbe bello anche vederle vincere. Per i costruttori, ovviamente, è stata un po’ più dura in termini di punti persi dopo l’ultima gara, ma sarei felice se vincessero il campionato perché ho bei ricordi. Ma come ho detto, dal punto di vista dei piloti, lo meritano entrambi. Dal punto di vista della squadra, sono più vicino alla Red Bull che alla Mercedes e sarebbe bello se ottenessero un altro campionato, quindi il mio record non è elencato da nessuna parte”, ha aggiunto poi Vettel parlando del suo vecchio team.