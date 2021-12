Verstappen emozionato, Hamilton si congratula con Max: le parole dei due rivali dopo il Gp di Abu Dhabi

SportFair

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1! L’olandese della Red Bull ha approfittato della Safety Car per giocarsi la sua ultima chance nell’ultimissimo e decisivo giro del Gp di Abu Dhabi. Verstappen è riuscito a superare Lewis Hamilton e ad andare così a prendersi una storica vittoria ed il suo primo titolo iridato.

Verstappen è il primo olandese a conquistare un titolo di F1 e non ha nascosto tutta la sua gioia a fine gara: “è incredibile, ci ho provato per tutta la gara, ho continuato a lottare, è incredibile, ho anche un crampo, è una follia, è pazzesco! I ragazzi del mio team lo meritano, li adoro tantissimo, mi è piaciuto tantissimo lavorare con loro. Finalmente un pochino di fortuna anche per me, è stata davvero folle, voglio ringraziare Checo, ha guidato col cuore e ha fatto un ottimo lavoro di squadra. Il mio team sa che li adoro, spero che possiamo continuare insieme per altri 10 anni, non ho motivi di cambiare. A Christian e Helmut che mi hanno dato fiducia, il nostro obiettivo era vincere il campionato e ci siamo riusciti“, ha dichiarato l’olandese subito dopo la gara.

“E’ pazzesco, il mio obiettivo da piccolo era diventare pilota di F1, è davvero qualcosa di incredibile quando vivi questo in prima persona, specialmente con mio padre, tornano in mente tutti gli anni trascorsi insieme viaggiando per questo obiettivo e adesso siamo qui insieme e tutto si decide all’ultimo giro. E’ davvero pazzesco, ho perso anche la voce, è fantastico, non so cosa dire. Ovviamente sei nervoso, è una gara come tante ma sai che l’esito è importante, ho lottato per tutta la gara, e alla fine ce l’ho fatta, tutti vogliono vincere. Lewis è un pilota fantastico, un avversario straordinario, ci ha reso la vita difficilissima e penso che tutti si siano divertiti a vederci lottare, sappiamo che torneremo e ci riproveremo di nuovo“, ha aggiunto dopo la premiazione sul podio di Yas Marina.

“Grandi congratulazioni a Max e al suo team, penso che abbiamo fatto un lavoro fantastico, il mio team e tutti in fabbrica e tutto il team in pista ha lavorato straordinariamente tutto l’anno. E’ stata una delle stagioni più difficili, abbiamo dato tutto, soprattutto in questa ultima parte della stagione. Mi sono sentito alla grande in macchina negli ultimi due-tre mesi, siamo ancora in mezzo alla pandemia e spero che tutti rimangano in salute e sicuri, e passino il natale con le famiglie, vedremo cosa succederà l’anno prossimo“, ha affermato Hamilton a fine gara.