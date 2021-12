Roberto Mancini lancia la carica, l’Italia ai Mondiali? “Ci siamo complicati la vita, ma dobbiamo essere fiduciosi”

SportFair

E’ la notte dei Gazzetta Sports Awards: questa sera vengono assegnati dei premi speciali ed il 2021 ha dato molti spunti e ha dato l’imbarazzo della scelta.

Il premio di “Squadra dell’anno” è andato all’Italia e a ritirare il premio è stato il ct azzurro Roberto Mancini, che ha colto l’occasione per lanciare un messaggio di ottimismo in vista dei playoff che deve affrontare l’Italia per sperare di volare ai Mondiali in Qatar: “Verratti dice che pensa ai playoff ogni notte? Fa bene, dobbiamo pensarci un po’ tutti. Lo sport è anche questo, bisogna saper reagire nei momenti di difficoltà e noi italiani siamo abbastanza bravi in questo. Ci siamo complicati le cose ma siamo molto fiduciosi“.

Ripensando al successo agli Europei ha commentato: “è stata fatta una cosa bellissima, che ha reso felici tutti gli italiani ed è questo che ci rende orgogliosi. Non partivamo favoriti ma avevamo dei bravi giocatori. Ci ho creduto sin dal primo giorno, la partita che ci ha dato slancio è stata la prima a eliminazione diretta con l’Austria“.